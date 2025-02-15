В штате Техас произошло землетрясение магнитудой 5,0

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на западе американского штата Техас. Об этом рассказали в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.

На границе России и Монголии произошло землетрясение магнитудой 5,8

По данным специалистов, эпицентр землетрясения находился в 168 километрах юго-западнее города Одесса. Очаг располагался на глубине 8 км.

Данных о пострадавших или разрушениях нет.

Ранее землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировали в Эфиопии.

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ФОТО: НСН
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