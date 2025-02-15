На границе России и Монголии произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на границе России и Монголии, передает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Толчки зарегистрировали в 01:48 UTC (04:48 мск) в 26 километрах юго-западнее села Кош-Агач Республики Алтай.

Как сообщили в управлении МЧС по республике, землетрясение произошло в Кош-Агачском районе в 08:48 (04:48 мск).

«Населением ощущались подземные толчки. Силою в эпицентре 6.4 магнитуд», — отметили в ведомстве.

По данным управления МЧС по Алтайскому краю, землетрясение почувствовали жители восточной части региона (Заринская, Бийская, Белокурихинская зоны, Барнаул).

Ранее в Эфиопии произошло землетрясение магнитудой 6,0.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:Алтайский КрайРеспублика Алтай.Землетрясение

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