На границе России и Монголии произошло землетрясение магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на границе России и Монголии, передает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Толчки зарегистрировали в 01:48 UTC (04:48 мск) в 26 километрах юго-западнее села Кош-Агач Республики Алтай.
Как сообщили в управлении МЧС по республике, землетрясение произошло в Кош-Агачском районе в 08:48 (04:48 мск).
«Населением ощущались подземные толчки. Силою в эпицентре 6.4 магнитуд», — отметили в ведомстве.
По данным управления МЧС по Алтайскому краю, землетрясение почувствовали жители восточной части региона (Заринская, Бийская, Белокурихинская зоны, Барнаул).
Ранее в Эфиопии произошло землетрясение магнитудой 6,0.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru