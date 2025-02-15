В Эфиопии произошло землетрясение магнитудой 6,0

Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано в Эфиопии. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

В Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,4

Подземные толчки произошли в 20:28 UTC (23:28 мск) в 86 километрах северо-восточнее города Назрет. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Данных о жертвах или разрушениях не поступало.

Ранее мощное землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировали в районе Аляски.

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ФОТО: НСН
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