В Эфиопии произошло землетрясение магнитудой 6,0
15 февраля 202501:20
Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано в Эфиопии. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).
Подземные толчки произошли в 20:28 UTC (23:28 мск) в 86 километрах северо-восточнее города Назрет. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.
Данных о жертвах или разрушениях не поступало.
Ранее мощное землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировали в районе Аляски.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru