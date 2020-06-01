В штате Нью-Йорк зафиксировали новый минимум по смертям от COVID-19

Отмечается, что за прошедшие сутки среди пациентов с коронавирусом в штате скончались 54 человека. По словам Куомо, это число не будет снижаться, поскольку люди с сопутствующими заболеваниями имеют «печальный итог» после заражения коронавирусом.

Со второй половины мая в штате Нью-Йорк наблюдалось стабильное снижение числа летальных исходов пациентов с коронавирусом. Ранее в марте-апреле с начала пандемии в штате регистрировалось более 700 смертей в сутки.

По последним данным, всего в штате от коронавируса умерли 23 905 человек.

