В штате Нью-Йорк зафиксировали новый минимум по смертям от COVID-19

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что за минувшие сутки в штате было зарегистрировано минимальное число жертв за время пандемии. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что за прошедшие сутки среди пациентов с коронавирусом в штате скончались 54 человека. По словам Куомо, это число не будет снижаться, поскольку люди с сопутствующими заболеваниями имеют «печальный итог» после заражения коронавирусом.

Со второй половины мая в штате Нью-Йорк наблюдалось стабильное снижение числа летальных исходов пациентов с коронавирусом. Ранее в марте-апреле с начала пандемии в штате регистрировалось более 700 смертей в сутки.

По последним данным, всего в штате от коронавируса умерли 23 905 человек.

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ФОТО: РИА Новости / Брайан Смит
ТЕГИ:СШАКоронавирус
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