В штате Нью-Йорк за сутки умерло 96 пациентов с коронавирусом

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что за сутки на территории штата было зафиксировано 96 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

Сутками ранее в штате скончались 109 человек с коронавирусом. По словам Куомо, количество смертей продолжает снижаться, однако цифра все еще "трагически высокая". В худшие дни в штате регистрировалось около 700 летальных исходов.

Губернатор отметил также, что продолжает снижаться число госпитализаций пациентов с COVID-19 и число пациентов, нуждающихся в аппаратах искусственной вентиляции легких. Общее число жертв коронавируса в штате сегодня составляет 23 391 человек.

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