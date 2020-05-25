В штате Нью-Йорк за сутки умерло 96 пациентов с коронавирусом
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что за сутки на территории штата было зафиксировано 96 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.
Сутками ранее в штате скончались 109 человек с коронавирусом. По словам Куомо, количество смертей продолжает снижаться, однако цифра все еще "трагически высокая". В худшие дни в штате регистрировалось около 700 летальных исходов.
Губернатор отметил также, что продолжает снижаться число госпитализаций пациентов с COVID-19 и число пациентов, нуждающихся в аппаратах искусственной вентиляции легких. Общее число жертв коронавируса в штате сегодня составляет 23 391 человек.
Ранее американские ученые заявили, что пик коронавируса в РФ пройден с вероятностью 67%.
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