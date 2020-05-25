Американские ученые заявили, что в РФ прошел пик коронавируса
Ученые Лос-Аламосской национальной лаборатории (США) заявили, что Россия прошла пик заражений коронавирусной инфекцией с вероятностью 67%. Об этом сообщается на официальном сайте лаборатории.
"Вероятность того, что пик (то есть максимальное количество новых ежедневно подтвержденных случаев) в России, составляет ~ 67%", - говорится в сообщении.
Специалисты отмечают, что наибольший суточный прирост подтвержденных случаев в России произошел 11 мая и составил 11 656. Согласно построенной модели, с 67% вероятности пик коронавируса в стране пройден.
Между тем уточняется, что модель предполагает, что мероприятия, проводимые в настоящее время, и уровень соблюдения требований обществом будут продолжены в будущем, что приведет к общему снижению темпов роста COVID-19. "На кривой вспышки пик происходит где-то посередине. Пик означает, что вы в лучшем случае сделали половину первой волны вспышки", - поясняется в сообщении.
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