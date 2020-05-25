Американские ученые заявили, что в РФ прошел пик коронавируса

Ученые Лос-Аламосской национальной лаборатории (США) заявили, что Россия прошла пик заражений коронавирусной инфекцией с вероятностью 67%. Об этом сообщается на официальном сайте лаборатории.

Писатель Борис Акунин: «Мировая истерия из-за коронавируса преувеличена»

"Вероятность того, что пик (то есть максимальное количество новых ежедневно подтвержденных случаев) в России, составляет ~ 67%", - говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что наибольший суточный прирост подтвержденных случаев в России произошел 11 мая и составил 11 656. Согласно построенной модели, с 67% вероятности пик коронавируса в стране пройден.

Между тем уточняется, что модель предполагает, что мероприятия, проводимые в настоящее время, и уровень соблюдения требований обществом будут продолжены в будущем, что приведет к общему снижению темпов роста COVID-19. "На кривой вспышки пик происходит где-то посередине. Пик означает, что вы в лучшем случае сделали половину первой волны вспышки", - поясняется в сообщении.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СШАКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры