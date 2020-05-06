В штате Нью-Йорк умерли еще 232 человека с коронавирусом

Как отметил глава штата, количество суточных смертей среди пациентов с коронавирусом на территории штата последние три дня держится на уровне 220-230 человек. В частности, накануне сообщалось о 230 летальных исходах.

Куомо также отметил, что продолжает снижаться число госпитализаций пациентов с COVID-19. За минувшие сутки в больницы штата попал 601 человек, в то время как накануне госпитализировали 650 человек.

Общее число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк составило 19 645 человек, согласно данным властей.

