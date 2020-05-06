В штате Нью-Йорк умерли еще 232 человека с коронавирусом
За минувшие сутки скончались еще 232 жителя штата Нью-Йорк с положительным результатом теста на коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора штата Эндрю Куомо.
Как отметил глава штата, количество суточных смертей среди пациентов с коронавирусом на территории штата последние три дня держится на уровне 220-230 человек. В частности, накануне сообщалось о 230 летальных исходах.
Куомо также отметил, что продолжает снижаться число госпитализаций пациентов с COVID-19. За минувшие сутки в больницы штата попал 601 человек, в то время как накануне госпитализировали 650 человек.
Общее число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк составило 19 645 человек, согласно данным властей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
166 тыс.+10 559 / сут.
Умерли
1 537+86 / сут.
Выздоровели
21 327+1 462 / сут.
- СК подтвердил смерть российского миллиардера Босова
- Ограничения по COVID-19 в РФ будут снимать в три этапа
- Выплаты МРОТ-субсидий компаниям могут начаться раньше 18 мая
- Глава МЭР исключён из группы по стратегическому развитию и нацпроектам
- Режим самоизоляции в Москве не ослабнет после 12 мая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru