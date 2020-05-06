Трамп счёл ошибкой прогнозы о большой смертности от COVID-19

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп назвал ошибочными модели, посредством которых прогнозируется уровень смертности в стране от пандемии коронавируса. До этого институт оценки и измерения показателей здоровья при Университете штата Вашингтон опубликовал расчёты, согласно которым число летальных исходов среди инфицированных COVID-19 в США к первым числам августа может достичь почти 135 тысяч человек.

Как заявил глава Белого дома, подобного рода модели значительно ошибались с самого первого дня прогнозирования развития инфекции. По словам Трампа, и новые сформированные прогнозные модели также ошибочны, передает РЕН ТВ. Президент США настаивает, что все эти модели не учитывают смягчения негативных последствий.

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Американский лидер также объявил о решении расформировать межведомственную рабочую группу по противодействию распространения COVID-19. Одновременно с этим пресс-служба вашингтонской администрации сообщила о скором создании группы по восстановлению экономической активности в стране, отмечает RT.

«Мы не можем закрыть нашу страну на ближайшие пять лет. Мы многому научились», — приводит слова Дональда Трампа пресс-служба Белого дома. В США на сегодня инфицированы коронавирусом 1,2 миллиона человек, умерли более 70 тысяч.

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