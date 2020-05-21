В штате Нью-Йорк сократился прирост зараженных коронавирусом

На территории штата Нью-Йорк сократился прирост новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее заявление сделал губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. По его словам, за сутки было выявлено только 246 инфицированных человек, что Куомо назвал «действительно хорошей новостью».

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Кроме того, Куомо отметил сокращение количества летальных исходов среди пациентов с COVID-19. За прошедшие сутки число смертей сократилось со 112 до 105.

По словам губернатора, самый болезненный период пандемии на территории штата пройден.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано более 1,56 млн случаев заражения коронавирусом, из которых 93 тыс. закончились летальным исходом, в частности, 28,6 тыс. пришлось на штат Нью-Йорк.

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