Американист: Трамп от провала прикроется Китаем

«Во многих прогнозах есть доля ангажированности. То есть цель прогноза – не только сам прогноз, но и влияние на настроение общества. С одной стороны, вирус помогает Трампу реализовывать свои идеологические конструкции о том, что «Америка превыше всего», дает шанс на неоизоляционизм, протекционизм, торговые войны. С другой стороны, до вируса основой для победы у Трампа был стабильный экономический рост. Сейчас она уходит у него из-под ног. Ситуация в экономике Соединенных Штатов катастрофическая. 22 млн безработных. Ситуацию сравнивают даже не с кризисом 2008 года, а с Великой депрессией. Демократы нашли рычаг давления: они буду его критиковать за неэффективность всей команды. И всю ответственность за распространение вируса в США переложат на него. Поэтому он сейчас быстро переводит стрелки на Китай», - отметил эксперт.

По его мнению, особенности непрямого голосования за президента США, при помощи выборщиков, в этот раз могут не сыграть в пользу Трампа.

«Эту систему постоянно критикуют, что она не соответствует духу времени. Но именно благодаря ей Трамп выиграл. Но на фоне коронавируса стал расти рейтинг и авторитет Байдена. Поэтому сказать, кто победит, сложно. Ко времени выборов ситуация в Штатах изменится», - заключил Блохин.

Отметим, до пандемии COVID-19 прогнозы отдавали победу на выборах президента США в 2020 году Дональду Трампу, который должен был получить 55% голосов избирателей. Сейчас же аналитики полагают, что он потерпит поражение, заручившись поддержкой всего 35% избирателей.

