В штате Нью-Йорк рекордно снизилось число смертей от COVID-19
Губернатор штата Нью-Йорк заявил о рекордном снижении количества летальных исходов из-за COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.
За минувшие сутки на территории штата от последствий заражения коронавирусом умерли 67 человек. Отметим, что за время пандемии от коронавируса в худшие дни в штате умирали более 700 человек в сутки.
По словам Куомо, продолжает снижаться количество госпитализаций пациентов с коронавирусом, также все меньше пациентов нуждаются в подключении в аппаратам ИВЛ. За минувшие сутки было зафиксировано 152 новых случая заражения, в пиковый период это число превышало 3 тысячи.
Всего в штате от коронавируса умерли 24 619 человека.
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