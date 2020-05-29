В Миннесоте задержан экс-полицейский в связи со смертью афроамериканца

По данным агентства, комиссар по общественной безопасности Джон Харрингтон сказал, что государственные следователи арестовали Дерека Шовена, который был одним из четырех офицеров, уволенных на этой неделе из-за инцидента.

Смерть афроамериканца Джорджа Флойда вызвала массовые протесты. Флойд погиб после задержания его полицейским, который несколько минут давил на его шею коленом. Мужчина умер после госпитализации.

Люди вышли на улицы следующий день после смерти Флойда. Видео, на котором чернокожий мужчина просит полицейского убрать колено с шеи, потому что не может дышать, быстро стало вирусным.

