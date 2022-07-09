В Шри-Ланке новым президентом станет спикер парламента

В Шри-Ланке спикер парламента Махинда Япа Абейвардена будет временным президентом, заявил лидер партии «Конгресс мусульман Шри-Ланки» Рауфф Хаким в Twitter.

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Партийные лидеры на экстренном заседании призвали действующего президента и премьер-министра уйти в отставку, сообщает РИА Новости.

«В резиденции спикера срочное собрание лидеров партии. Несколько других лидеров, в том числе премьер-министр (Ранил Викрамасингхе) … приняли участие через Zoom. Решили просить президента и премьер-министра уйти в отставку. Спикер становится временным президентом в соответствии с конституцией. Лидеры партий должны немедленно согласовать всепартийное правительство», - написал Хаким.

Ранее протестующие из-за экономического кризиса в стране взяли под контроль резиденцию президента Шри-Ланки Готабаи Раджапаксы, сообщает Times of India. Он покинул здание за несколько минут до прибытия толпы и затем пытался на самолете покинуть страну.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПартииПрезидентОтставкаШри-Ланка
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