В школах Киргизии запретили собирать деньги

В документе уточняется, что в стране отныне также запрещено создание каких-либо общественных фондов при школах.

Накануне Жапаров предложил странам ЕАЭС позволить мигрантам оформлять необходимые для трудоустройства документы в дистанционном формате.

Ранее глава ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в России есть регионы с высокой безработицей, жители которых готовы будут поехать в соседние регионы на заработки. Для этого, по его словам, необходимо заместить иностранную рабочую силу на российскую. Этот процесс политик назвал «дегастарбайтеризацией», передает «Радиоточка НСН».

