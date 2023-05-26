В школах Киргизии запретили собирать деньги

Запрет на сбор денег ввели в школах Киргизии. Соответствующий указ подписал президент страны Садыр Жапаров.

Киргизия предложила разрешить мигрантам оформлять документы дистанционно

В документе уточняется, что в стране отныне также запрещено создание каких-либо общественных фондов при школах.

Накануне Жапаров предложил странам ЕАЭС позволить мигрантам оформлять необходимые для трудоустройства документы в дистанционном формате.

Ранее глава ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в России есть регионы с высокой безработицей, жители которых готовы будут поехать в соседние регионы на заработки. Для этого, по его словам, необходимо заместить иностранную рабочую силу на российскую. Этот процесс политик назвал «дегастарбайтеризацией», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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