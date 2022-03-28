В Шанхае ограничили движение общественного транспорта из-за COVID-19
Власти Шанхая ограничили движение общественного транспорта в городе и расширили локдауны в отдельных районах из-за роста числа бессимптомных больных коронавирусом. Об этом говорится в сообщении местной администрации.
Транспорт приостановит работу в отдельных районах Шанхая, которые власти сочли опасными с точки зрения эпидобстановки. Так, в районе Пудун частичный локдаун введен до 1 апреля, в районе Пуси — до 5 апреля. Также будут закрыты тоннели, мосты и паромы, которые позволяют перебираться через разделяющую город реку Хуанпу.
Предприятия и офисы, расположенные в попавших под ограничения районах, прекратят работу или перейдут на дистанционный режим. Во время действия ограничений власти проведут тестирование на COVID-19 жителей отдельных районов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+23 280 / сут.
Умерли
367 тыс.+338 / сут.
Выздоровели
16,7 млн+47 540 / сут.
- Кремль: Российско-украинские переговоры могут начаться 29 марта
- В Шанхае ограничили движение общественного транспорта из-за COVID-19
- Авиакомпания SriLankan Airlines прекратила полеты в Россию
- Песков: Россия не будет бесплатно поставлять газ в Европу
- СМИ: Российские операторы предупредили о сбоях связи летом из-за дефицита оборудования
- В Минздраве призвали быть готовыми к новой волне COVID-19
- Песков: Прогресса по теме встречи Путина и Зеленского нет
- Россиянам разрешили использовать Facebook и Instagram в законных целях
- Лавров заявил, что никакой изоляции России нет
- Попова: Эпидемия COVID-19 в России не закончилась
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru