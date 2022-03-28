В Шанхае ограничили движение общественного транспорта из-за COVID-19

Власти Шанхая ограничили движение общественного транспорта в городе и расширили локдауны в отдельных районах из-за роста числа бессимптомных больных коронавирусом. Об этом говорится в сообщении местной администрации.

В Минздраве призвали быть готовыми к новой волне COVID-19

Транспорт приостановит работу в отдельных районах Шанхая, которые власти сочли опасными с точки зрения эпидобстановки. Так, в районе Пудун частичный локдаун введен до 1 апреля, в районе Пуси — до 5 апреля. Также будут закрыты тоннели, мосты и паромы, которые позволяют перебираться через разделяющую город реку Хуанпу.

Предприятия и офисы, расположенные в попавших под ограничения районах, прекратят работу или перейдут на дистанционный режим. Во время действия ограничений власти проведут тестирование на COVID-19 жителей отдельных районов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КитайКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры