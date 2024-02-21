В Сеуле отреагировали на подарок Путина Ким Чен Ыну

Правительство Южной Кореи рассчитывает, что обмены и отношения Москвы и Пхеньяна не будут нарушать санкций Совбеза ООН, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление официального представителя южнокорейского МИД Им Су Сока.

Песков: Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль Aurus

Так он отреагировал на новость о том, что президент России Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобиль марки Aurus. По словам дипломата, резолюции Совбеза ООН запрещают прямую или косвенную поставку, продажу или передачу любых транспортных средств, вне зависимости от страны происхождения.

Ранее в Кремле заявили, что лидеру КНДР Ким Чен Ыну понравился российский автомобиль Aurus, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияЮжная КореяКНДРВладимир ПутинКим Чен Ын

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