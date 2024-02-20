Песков: Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль Aurus

Российские военные почти закончили зачистку Авдеевки от сил противника ЕС продолжает обсуждать использование доходов, полученных от замороженных активов России Госбанки Турции продолжают открывать счета гражданам России Министр иностранных дел России прилетел в Венесуэлу Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну машину На Землю может упасть неуправляемый спутник