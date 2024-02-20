Песков: Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль Aurus

Президент России Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобиль Aurus. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.

СМИ: Путин подарил Ким Чен Ыну российский автомобиль

Ранее стало известно, что Путин подарил северокорейскому коллеге автомобиль российского производства, 18 февраля подарок получили секретарь ЦК Трудовой партии республики Пак Чон Чхон и заместитель завотделом ЦК ТПК, сестра лидера КНДР Ким Е Чен, пишет Ura.ru.

Песков подтвердил, что российский президент презентовал Ким Чен Ыну автомобиль.

«Это машина Aurus», — подчеркнул представитель Кремля.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:АвтомобильДмитрий ПесковКим Чен ЫнВладимир Путин

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