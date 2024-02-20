В Кремле рассказали, что Ким Чен Ыну понравился автомобиль Aurus
Лидеру КНДР Ким Чен Ыну понравился российский автомобиль Aurus. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее представитель Кремля сообщил, что российский лидер Владимир Путин подарил северокорейскому коллеге машину отечественного люксового бренда.
Песков напомнил, что Ким Чен Ын осмотрел Aurus во время посещения космодрома «Восточный», автомобиль понравился ему, «как и многим». Поэтому было принято решение подарить машину лидеру КНДР.
«Северная Корея — это наш ... близкий сосед, мы намерены и будем развивать наши отношения со всеми соседями, включая Северную Корею», — добавил представитель Кремля.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Центробанк Китая рекордно снизил ставку по кредитам
- СМИ: Российские производители бытовой техники начали проигрывать Турции и Китаю
- Лукашенко заявил, что США готовят провокации против жителей Польши
- В Киргизии пропал российский альпинист во время восхождения на Аксу
- Польские фермеры высыпали два вагона кукурузы у границы с Украиной
- Минздрав Газы: Число погибших при израильских ударах достигло 29 195 человек
- Чехия внесла около 200 послаблений в санкции против России
- Бывшего начальника отдела ИФНС приговорили к восьми годам за коррупцию
- Шмыгаль: Украина потеряла 30% экономики и 3,5 миллиона рабочих мест
- Экс-советнику посольства РФ во Франции дали 18 лет колонии за госизмену
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru