В Кремле рассказали, что Ким Чен Ыну понравился автомобиль Aurus

Лидеру КНДР Ким Чен Ыну понравился российский автомобиль Aurus. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков: Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль Aurus

Ранее представитель Кремля сообщил, что российский лидер Владимир Путин подарил северокорейскому коллеге машину отечественного люксового бренда.

Песков напомнил, что Ким Чен Ын осмотрел Aurus во время посещения космодрома «Восточный», автомобиль понравился ему, «как и многим». Поэтому было принято решение подарить машину лидеру КНДР.

«Северная Корея — это наш ... близкий сосед, мы намерены и будем развивать наши отношения со всеми соседями, включая Северную Корею», — добавил представитель Кремля.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий ПесковВладимир ПутинАвтомобильКНДРКим Чен Ын

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