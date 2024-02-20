В Кремле рассказали, что Ким Чен Ыну понравился автомобиль Aurus

Ранее представитель Кремля сообщил, что российский лидер Владимир Путин подарил северокорейскому коллеге машину отечественного люксового бренда.

Песков напомнил, что Ким Чен Ын осмотрел Aurus во время посещения космодрома «Восточный», автомобиль понравился ему, «как и многим». Поэтому было принято решение подарить машину лидеру КНДР.

«Северная Корея — это наш ... близкий сосед, мы намерены и будем развивать наши отношения со всеми соседями, включая Северную Корею», — добавил представитель Кремля.

