В ВОЗ посоветовали не лечить больных коронавирусом «Ремдесивиром»

Всемирная организация здравоохранения выступила с рекомендацией не использовать противовирусный препарат «Ремдесивир» для лечения больных коронавирусом, независимо от того, насколько тяжело они больны, сообщает РИА Новости со ссылкой группу международных экспертов ВОЗ.

В организации сослались на то, что в настоящее время нет никаких доказательств того, что препарат влияет на скорое выздоровление или снижает необходимость вентиляции легких. Роль лекарства в клинической практике остается неопределенной.

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Однако эксперты поддержали идею продолжения участия ремдесивира в дальнейших исследованиях, в том числе для сбора дополнительных данных по его влиянию на конкретные группы пациентов.

Ранее ВОЗ обнародовала промежуточные итоги научного исследования «Солидарность», которые признают препараты «Ремдесивир», «Интерферон» и ряд других почти полностью бесполезными для снижения смертности от COVID-19.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВОЗ
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