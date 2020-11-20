В ВОЗ посоветовали не лечить больных коронавирусом «Ремдесивиром»
Всемирная организация здравоохранения выступила с рекомендацией не использовать противовирусный препарат «Ремдесивир» для лечения больных коронавирусом, независимо от того, насколько тяжело они больны, сообщает РИА Новости со ссылкой группу международных экспертов ВОЗ.
В организации сослались на то, что в настоящее время нет никаких доказательств того, что препарат влияет на скорое выздоровление или снижает необходимость вентиляции легких. Роль лекарства в клинической практике остается неопределенной.
Однако эксперты поддержали идею продолжения участия ремдесивира в дальнейших исследованиях, в том числе для сбора дополнительных данных по его влиянию на конкретные группы пациентов.
Ранее ВОЗ обнародовала промежуточные итоги научного исследования «Солидарность», которые признают препараты «Ремдесивир», «Интерферон» и ряд других почти полностью бесполезными для снижения смертности от COVID-19.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru