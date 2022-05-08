В Сеуле назвали Ким Чен Ына хладнокровным
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын логичен, хладнокровен и, в отличие от своего отца Ким Чен Ира, сдерживает эмоции, сообщил изданию «Чосон Ильбо» глава Национальной службы разведки Южной Кореи Пак Чи Вон.
«Ким Чен Ир был эмоциональным и честным, говорил, как есть. Но Ким Чен Ын логичен и сдерживает эмоции. Он хладнокровен и сам контролирует все до мелочей», — сообщил директор разведки.
По его словам, лидер Северной Кореи продолжит политику изоляции, Пхеньян ждет «крах», поэтому сторонам необходимо вернуться к диалогу.
Ранее Ким Чен Ын заявил, что КНДР продолжит укреплять свои ядерные силы «на максимальной скорости».
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