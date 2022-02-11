Трамп утверждал, что до сих пор общается с Ким Чен Ыном
Бывший президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп может продолжать контактировать с лидером Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном. Об этом он рассказывал своим коллегам, утверждает BBC News со ссылкой на репортёра The New York Times Мэгги Хаберман.
Эта журналистка готовит к изданию книгу о Трампе. По её словам, руководитель КНДР – единственный руководитель государства, с которым сейчас контактирует экс-глава Белого дома. При этом Хаберман подчёркивает, что данные утверждения нельзя подтвердить, поэтому они могут быть и фейком.
По словам журналистки, Трамп зациклен на этом общении, однако то, что рассказывает он лично, и то, что происходит в действительности, не всегда совпадает.
В период президентства Дональд Трамп несколько раз положительно высказывался о Ким Чен Ыне, как лидере Северной Кореи, провел с ним два саммита. Однако эти встречи не привели к заключению какого-либо соглашения по северокорейской ядерной программе.
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