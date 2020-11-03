В сети появилось фото с места разгрома спецназа ВС Азербайджана в Карабахе

Ранее сообщалось, что азербайджанские спецназовцы попали под удар недалеко от села Тагавард на территории НКР. О числе погибших и раненых не известно.

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал на пресс-конференции НСН, что ждет жителей Карабаха, если Баку возьмет непризнанную республику под контроль.

