В сети появилось фото с места разгрома спецназа ВС Азербайджана в Карабахе
В сети появилась фотография с места уничтожения колонны элитного спецназа ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе. Снимок опубликовал Telegram-канал WarGonzo.
На кадре виден подбитый сгоревший броневик, а также тело одного погибшего военного. Поданным канала, жертвами атаки стали бойцы спецназа «Яшма».
Ранее сообщалось, что азербайджанские спецназовцы попали под удар недалеко от села Тагавард на территории НКР. О числе погибших и раненых не известно.
Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал на пресс-конференции НСН, что ждет жителей Карабаха, если Баку возьмет непризнанную республику под контроль.
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