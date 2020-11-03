В сети появилось фото с места разгрома спецназа ВС Азербайджана в Карабахе

В сети появилась фотография с места уничтожения колонны элитного спецназа ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе. Снимок опубликовал Telegram-канал WarGonzo.

На кадре виден подбитый сгоревший броневик, а также тело одного погибшего военного. Поданным канала, жертвами атаки стали бойцы спецназа «Яшма».

Милонов заявил об ударах по Карабаху запрещённым оружием

Ранее сообщалось, что азербайджанские спецназовцы попали под удар недалеко от села Тагавард на территории НКР. О числе погибших и раненых не известно.

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал на пресс-конференции НСН, что ждет жителей Карабаха, если Баку возьмет непризнанную республику под контроль.

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ФОТО: Telegram-канал WarGonzo
ТЕГИ:АзербайджанНагорный Карабах
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