В Сети появились кадры после атаки беспилотников резиденции премьера Ирака

В Сети появились снимки, на которых видны разрушения резиденции премьер-министра Ирака аль-Казыми после налета беспилотников.

На фото зафиксирована бетонная крошка от разрушений. Видно, что в здании ударной волной выбиты окна и двери, разрушены ступени. Стены строения уцелели.

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Покушение на премьер-министра Ирака аль-Казыми с помощью заминированного беспилотника произошло в ночь на воскресенье, 7 ноября. В результате налета на резиденцию высокопоставленного иракского чиновника ранены 10 охранников. Уточняется, что глава правительства не пострадал, пишут «Известия».

США уже предложили помощь в расследовании покушения на премьер-министра Ирака. По мнению Белого дома, случившееся является актом терроризма, и американская сторона «в тесном контакте с иракскими силами безопасности» готова оказать помощь в поиске виновных в инциденте.

Ранее турецкий солдат погиб во время обстрела турецкой военной базы на севере Ирака. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны Турции.

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ФОТО: Twitter.com
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