В Сети появились кадры после атаки беспилотников резиденции премьера Ирака

Покушение на премьер-министра Ирака аль-Казыми с помощью заминированного беспилотника произошло в ночь на воскресенье, 7 ноября. В результате налета на резиденцию высокопоставленного иракского чиновника ранены 10 охранников. Уточняется, что глава правительства не пострадал, пишут «Известия».

США уже предложили помощь в расследовании покушения на премьер-министра Ирака. По мнению Белого дома, случившееся является актом терроризма, и американская сторона «в тесном контакте с иракскими силами безопасности» готова оказать помощь в поиске виновных в инциденте.

Ранее турецкий солдат погиб во время обстрела турецкой военной базы на севере Ирака. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны Турции.

