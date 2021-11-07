В Сети появились кадры после атаки беспилотников резиденции премьера Ирака
В Сети появились снимки, на которых видны разрушения резиденции премьер-министра Ирака аль-Казыми после налета беспилотников.
На фото зафиксирована бетонная крошка от разрушений. Видно, что в здании ударной волной выбиты окна и двери, разрушены ступени. Стены строения уцелели.
Покушение на премьер-министра Ирака аль-Казыми с помощью заминированного беспилотника произошло в ночь на воскресенье, 7 ноября. В результате налета на резиденцию высокопоставленного иракского чиновника ранены 10 охранников. Уточняется, что глава правительства не пострадал, пишут «Известия».
США уже предложили помощь в расследовании покушения на премьер-министра Ирака. По мнению Белого дома, случившееся является актом терроризма, и американская сторона «в тесном контакте с иракскими силами безопасности» готова оказать помощь в поиске виновных в инциденте.
Ранее турецкий солдат погиб во время обстрела турецкой военной базы на севере Ирака. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны Турции.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,8 млн+39 165 / сут.
Умерли
247 тыс.+1 179 / сут.
Выздоровели
7,6 млн+26 806 / сут.
- Авиаперевозчик: Необходимо утилизировать севший в поле самолёт A321
- В Сети появились кадры после атаки беспилотников резиденции премьера Ирака
- Дочь Пескова приняла сторону в споре в споре Кадырова и Симоньн о кавказцах
- В Киеве обиделись на Литву из-за закупки российской электроэнергии
- Три человека погибли при пожаре в жилом доме на Чукотке
- Кудрин оценил потери мировой экономики от COVID-19
- В Саратовской области женщина насмерть сбила ребенка
- Илон Маск спросил, следует ли ему продать 10% акций Tesla
- Вильфанд предупредил о погодной опасности в ряде регионов
- Один человек погиб при пожаре в жилом доме во Владимирской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru