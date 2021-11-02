Путин заявил о способности военных РФ отражать атаки беспилотников

Российские военные имеют возможность отражать атаки беспилотных летательных аппаратов, заявил президент РФ Владимир Путин. Он поднял эту тему в ходе очередного на текущей неделе совещания по оборонной тематике в Сочи.

Глава государства отметил, что вооруженные силы РФ научились эффективно противостоять подобного рода атакующим действиям. Он также указал на важность развития беспилотной авиации путём внедрения перспективных технологий, включая искусственный интеллект.

Путин напомнил, что БПЛА очень хорошо зарекомендовали себя с точки зрения эффективности применения в вооруженных конфликтах последних лет, в том числе, в Сирии.

Президент рассказал, что сейчас на вооружении у российской армии есть более двух тысяч беспилотников. Он рекомендовал шире использовать собственный опыт, полученный при боевом применении дронов, а также аналитические данные.

