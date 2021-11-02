Путин заявил о способности военных РФ отражать атаки беспилотников
Российские военные имеют возможность отражать атаки беспилотных летательных аппаратов, заявил президент РФ Владимир Путин. Он поднял эту тему в ходе очередного на текущей неделе совещания по оборонной тематике в Сочи.
Глава государства отметил, что вооруженные силы РФ научились эффективно противостоять подобного рода атакующим действиям. Он также указал на важность развития беспилотной авиации путём внедрения перспективных технологий, включая искусственный интеллект.
Путин напомнил, что БПЛА очень хорошо зарекомендовали себя с точки зрения эффективности применения в вооруженных конфликтах последних лет, в том числе, в Сирии.
Президент рассказал, что сейчас на вооружении у российской армии есть более двух тысяч беспилотников. Он рекомендовал шире использовать собственный опыт, полученный при боевом применении дронов, а также аналитические данные.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,6 млн+39 008 / сут.
Умерли
241 тыс.+1 178 / сут.
Выздоровели
7,4 млн+30 905 / сут.
- Магазину «Улыбка радуги» на юге Москвы грозит закрытие за нарушение антиковидных мер
- В Свердловской области закончился «Спутник Лайт»
- Псковская область планирует оставить QR-коды на новогодние праздники
- Соцсеть «Одноклассники» представила крупное обновление
- Цена газа в Европе отреагировала на отказ «Газпрома» от дополнительного транзита
- Неофициально переболевшие COVID петербуржцы получат QR-коды
- В торговые центры Свердловской области перестанут пускать подростков
- Путин заявил о способности военных РФ отражать атаки беспилотников
- Ещё в трех регионах РФ заговорили о продлении нерабочих дней
- РПЦ попросила «контактных» по COVID-19 не приходить на службы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru