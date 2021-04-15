Военная база Турции на севере Ирака подверглась ракетному обстрелу
Турецкий солдат погиб во время обстрела турецкой военной базы на севере Ирака. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны Турции.
Агентство со ссылкой на источник в органах безопасности Ирака ранее передавало, что обстрелу подвергся лагерь Башика в Иракском Курдистане, принадлежащий турецким вооруженным силам. Ракетные удары также были нанесены по аэродрому города Эрбиля, столицы Иракского Курдистана.
По данным Минобороны Турции, всего по военной базе было выпущено три ракеты. Две из них попали на территорию деревни рядом с базой. Отмечается, что один из живущий в поселении детей получил ранения.
В ведомстве также заявили, что турецкие ударные беспилотники полетели в ту сторону, откуда производился обстрел. Север Ирака контролируют вооруженные группировки запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. ВС Турции проводят против боевиков воздушные и наземные операции.
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