В сети посмеялись над украинским журналистом за призыв ввести войска в РФ

Отметим, что некоторые пользователи поблагодарили журналиста за «вечер юмора» и даже признали его побившим рекорд украинской студии «Квартал 95», основателем которой был нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

«Каждая кухарка должна уметь управлять государством. Кухары – нет», — пишет по этому поводу Марат Зианнурров.

«Опять Минздрав Украины не закупил галоперидол», — выдвинул версию Константин Попов.

«Как в анекдоте. Украине, чтобы войти в состав России, надо объявить России войну и сразу сдаться», — отметил Jordan Spence.

Напомним, экс-редактор украинского издания Forbes и бывший военнослужащий 95-й бригады ВСУ Максим Кухар призвал власти Украины ввести войска на территорию России «для поддержки демократии», пишет RT.

