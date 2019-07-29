В сети посмеялись над украинским журналистом за призыв ввести войска в РФ
Пользователи социальных сетей высмеяли предложение украинского журналиста Максима Кухара срочно ввести войска в Россию, пишет «Взгляд».
Отметим, что некоторые пользователи поблагодарили журналиста за «вечер юмора» и даже признали его побившим рекорд украинской студии «Квартал 95», основателем которой был нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
«Каждая кухарка должна уметь управлять государством. Кухары – нет», — пишет по этому поводу Марат Зианнурров.
«Опять Минздрав Украины не закупил галоперидол», — выдвинул версию Константин Попов.
«Как в анекдоте. Украине, чтобы войти в состав России, надо объявить России войну и сразу сдаться», — отметил Jordan Spence.
Напомним, экс-редактор украинского издания Forbes и бывший военнослужащий 95-й бригады ВСУ Максим Кухар призвал власти Украины ввести войска на территорию России «для поддержки демократии», пишет RT.
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