В Сербии запустили массовую вакцинацию китайским препаратом от COVID-19

По данным агентства, министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар уже привился, напомнив населению страны о том, что вакцинация является единственным способом восстановить "нормальную жизнь". По информации главы Минздрава Сербии, страна закупила "безопасные препараты".

Сербия приобрела 1 млн доз вакцины Sinopharm. Кроме того, здесь прошла регистрация вакцины от компаний Pfizer и BioNTech. Российская вакцина "Спутник V" также доступна местным жителям.

В Сербии было обнаружено 375 тысяч случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии, из низ более 3,7 тысяч человек погибли.

