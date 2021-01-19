В Сербии запустили массовую вакцинацию китайским препаратом от COVID-19
Сербия запустила массовую кампанию по вакцинации от COVID-19 препаратом от китайской компании Sinopharm. Об этом сообщает Интерфакс.
По данным агентства, министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар уже привился, напомнив населению страны о том, что вакцинация является единственным способом восстановить "нормальную жизнь". По информации главы Минздрава Сербии, страна закупила "безопасные препараты".
Сербия приобрела 1 млн доз вакцины Sinopharm. Кроме того, здесь прошла регистрация вакцины от компаний Pfizer и BioNTech. Российская вакцина "Спутник V" также доступна местным жителям.
В Сербии было обнаружено 375 тысяч случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии, из низ более 3,7 тысяч человек погибли.
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