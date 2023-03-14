В Сербии требуют отставки призвавшего к антироссийским санкциям министра

Он заявил, что поддерживает санкции со стороны западных стран в отношении Москвы, и призвал всех министров высказаться по этому вопросу.

«Ожидаем от Басты, что личной отставкой из правительства Сербии покажет, насколько ему важно то, чего требует, если от других министров не получит поддержки в борьбе против независимой и нейтральной свободолюбивой политики нашей Сербии», — говорится в сообщении движения.

После слов Басты в МИД предупредили Сербию об усилении давления США после присоединения к антироссийским санкциям.

