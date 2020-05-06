В Сербии отменили чрезвычайное положение из-за коронавируса

В Сербии отменили чрезвычайное положение и комендантский час, которые были введены в стране 15 марта в связи с пандемией коронавируса нового типа. Об этом сообщает РИА Новости.

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По данным агентства, соответствующее решение было принято сербским парламентом. При голосовании за отмену высказались режима ЧП высказались 155 депутатов из 250.

Как заявила премьер-министр страны Ана Брнабич, продление чрезвычайного положения и комендантского часа было бы злоупотреблением властей. При этом она отметила, что ограничительные меры пока останутся в силе.

По данным минздрава Сербии, за время пандемии в стране зафиксировано около 9,8 тыс. случаев заражений, 203 из которых закончились летальным исходом.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СербияКоронавирус
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