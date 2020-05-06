В Сербии отменили чрезвычайное положение из-за коронавируса
В Сербии отменили чрезвычайное положение и комендантский час, которые были введены в стране 15 марта в связи с пандемией коронавируса нового типа. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, соответствующее решение было принято сербским парламентом. При голосовании за отмену высказались режима ЧП высказались 155 депутатов из 250.
Как заявила премьер-министр страны Ана Брнабич, продление чрезвычайного положения и комендантского часа было бы злоупотреблением властей. При этом она отметила, что ограничительные меры пока останутся в силе.
По данным минздрава Сербии, за время пандемии в стране зафиксировано около 9,8 тыс. случаев заражений, 203 из которых закончились летальным исходом.
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