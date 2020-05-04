Финляндия с 14 мая разрешит поездки за границу
Власти Финляндии объявили о решение с 14 мая открыть границы, ранее закрытые из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство страны.
Отмечается, что движение будет открыто в зоне Шенгена, выезд с ее территории не рекомендуется. Также в правительстве подчеркнули, что считают важным координировать этот вопрос на уровне Евросоюза.
С 1 июня в стране разрешат проведение мероприятий до 50 человек, также планируется постепенное открытие мест общественного питания, спортивные учреждения, музеи, библиотеки. Между тем мероприятия с участием более 500 человек будет запрещены до августа.
Ранее власти Чехии объявили о возобновлении с 11 мая международных автобусных и железнодорожных перевозок, ранее приостановленных из-за пандемии коронавируса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru