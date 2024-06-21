«Готовят людей к шоку»: В Сербии объяснили отключение электричества на Балканах

Босния и Герцеговина, Черногория а также частично Албания и Греция оказались почти полностью обесточены из-за пожара на линии электропередач, сообщает местное издание Avaz. Уточняется, что из строя вышла электроэнергетическая система, из-за чего не могут работать гидро- и теплоэлектростанции. Гайич отметил, что Сербия не столкнулась с подобными проблемами.

«Возможно, пожар случился на фоне высоких летних температур. Это говорит о том, что система электроснабжения вне Сербии очень хрупкая. Наша страна в отличие от других стран Балкан имеет больше опыта, поскольку прошла через бомбардировку НАТО, при которой сеть электроснабжения накрывали бомбами. Уверен, будет, как обычно – нас поругают, а потом Сербия поможет всем странам. Раньше в Югославии была единая система. Слабость несостоявшихся государств показывается и на этом примере», - заявил он.