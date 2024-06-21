«Готовят людей к шоку»: В Сербии объяснили отключение электричества на Балканах

Сербский политолог Стеван Гайич рассказал НСН, что в стране не наблюдается перебоев в работе системы электроснабжения.

Неустойчивость системы электроснабжения ряда Балканских стран к внешнему воздействию подтверждает несостоятельность этих государств, заявил в интервью с НСН сербский политолог Стеван Гайич.

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Босния и Герцеговина, Черногория а также частично Албания и Греция оказались почти полностью обесточены из-за пожара на линии электропередач, сообщает местное издание Avaz. Уточняется, что из строя вышла электроэнергетическая система, из-за чего не могут работать гидро- и теплоэлектростанции. Гайич отметил, что Сербия не столкнулась с подобными проблемами.

«Возможно, пожар случился на фоне высоких летних температур. Это говорит о том, что система электроснабжения вне Сербии очень хрупкая. Наша страна в отличие от других стран Балкан имеет больше опыта, поскольку прошла через бомбардировку НАТО, при которой сеть электроснабжения накрывали бомбами. Уверен, будет, как обычно – нас поругают, а потом Сербия поможет всем странам. Раньше в Югославии была единая система. Слабость несостоявшихся государств показывается и на этом примере», - заявил он.

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Собеседник НСН также не исключил, что причиной инцидента является диверсия.

«Диверсию тоже можно рассматривать, как вариант. Возможно, кто-то заинтересован в политической заварушке, ведь НАТО готовится к брутализации общества, хочет втянуть европейские народы в войну в России. Для этого людям важно привыкнуть к недостаткам жизни через шок. Однако пока преждевременно делать выводы», - подытожил он.

Ранее сообщалось, что Латвия, Чехия, Румыния и Северная Македония расположились в конце списка стран Европы по доступности электроэнергии для населения по итогу 2023 года. Жители этих государств могут приобрести менее 5,2 тысячи кВт/ч., напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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