Весь Эквадор остался без электричества после аварии на ЛЭП
20 июня 202403:32
В Эквадоре пропало электричество, сообщает «Лента.ру».
Это произошло из-за аварии на линии электропередачи и последующего каскадного отключения генерирующих мощностей.
Местные жители возмущены отключением света. Они пишут гневные посты в соцсетях.
Ранее в Красноярском крае более девяти тысяч человек остались без света из-за ветра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru