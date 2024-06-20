Весь Эквадор остался без электричества после аварии на ЛЭП

В Эквадоре пропало электричество, сообщает «Лента.ру».

Это произошло из-за аварии на линии электропередачи и последующего каскадного отключения генерирующих мощностей.

Местные жители возмущены отключением света. Они пишут гневные посты в соцсетях.

Ранее в Красноярском крае более девяти тысяч человек остались без света из-за ветра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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