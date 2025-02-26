Суд приговорил президента Республики Сербской Додика к году заключения
Суд Боснии и Герцеговины приговорил президента Республики Сербской Милорада Додика к году заключения и 6 годам запрета на занятие политической деятельностью за неподчинение Высокому представителю, сообщила газета Dnevni Avaz.
По данным издания, решение вынес суд первой инстанции и его можно обжаловать.
Сам Додик не присутствовал в здании суда и следит за вынесением вердикта из здания Народной скупщины Республики Сербской в Баня-Луке.
Ранее Додик в интервью Радио и телевидению Республики Сербской заявил, что Европа потеряла миллиарды евро в конфликте вкруг Украины, проигрывая в нем Москве и президенту России Владимиру Путину, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru