Суд приговорил президента Республики Сербской Додика к году заключения

Суд Боснии и Герцеговины приговорил президента Республики Сербской Милорада Додика к году заключения и 6 годам запрета на занятие политической деятельностью за неподчинение Высокому представителю, сообщила газета Dnevni Avaz.

По данным издания, решение вынес суд первой инстанции и его можно обжаловать.