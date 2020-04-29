В Сербии могут снять режим ЧП на следующей неделе
Президент Сербии Александар Вучич объявил о возможном снятии на следующей неделе чрезвычайного положения, объявленного ранее в стране из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что с заявлением Вучич выступил по национальному телевидению. По его словам, отмена режима ЧП возможна к концу следующей недели.
В Сербии режим ЧП был объявлен 15 марта. Напомним, Всероссийская организация здравоохранения признала вспышку коронавируса пандемией 11 марта.
По последним данным, в Сербии зафиксировано 8 724 человека с коронавирусом, из которых скончались 173.
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