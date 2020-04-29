В Сербии могут снять режим ЧП на следующей неделе

Отмечается, что с заявлением Вучич выступил по национальному телевидению. По его словам, отмена режима ЧП возможна к концу следующей недели.

В Сербии режим ЧП был объявлен 15 марта. Напомним, Всероссийская организация здравоохранения признала вспышку коронавируса пандемией 11 марта.

По последним данным, в Сербии зафиксировано 8 724 человека с коронавирусом, из которых скончались 173.



