В Узбекистане объявили о решении смягчить карантин по коронавирусу

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиев объявил о решении начать смягчение каратина, введенного в стране из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Мирзиеева, эпидемиологическая ситуация в стране позволяет приступить поэтапное снятие ограничительных мер. В частности, президент предложил снять запрет на прогулки родителей с детьми на территории у дома, а также на внутренние перевозки овощной продукции. Кроме того, предложено смягчить ограничения на использование личного транспорта.

Между тем, точная дата снятия этих ограничений, согласно Мирзиеву, будет озвучена позднее.

Отметим, что в Узбекистане на период самоизоляции был введен запрет на использование личного транспорта, а также прекращено внутреннее пассажирское сообщение.

В Узбекистане было зафиксировано 1955 случаев коронавируса, из которых восемь пациентов скончались, около тысячи вылечились.

