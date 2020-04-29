В Узбекистане объявили о решении смягчить карантин по коронавирусу
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиев объявил о решении начать смягчение каратина, введенного в стране из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Мирзиеева, эпидемиологическая ситуация в стране позволяет приступить поэтапное снятие ограничительных мер. В частности, президент предложил снять запрет на прогулки родителей с детьми на территории у дома, а также на внутренние перевозки овощной продукции. Кроме того, предложено смягчить ограничения на использование личного транспорта.
Между тем, точная дата снятия этих ограничений, согласно Мирзиеву, будет озвучена позднее.
Отметим, что в Узбекистане на период самоизоляции был введен запрет на использование личного транспорта, а также прекращено внутреннее пассажирское сообщение.
В Узбекистане было зафиксировано 1955 случаев коронавируса, из которых восемь пациентов скончались, около тысячи вылечились.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru