В Сенате США заявили, что НАТО займется конфликтом на Украине в случае поражения Киева

По его словам, без поддержки Вашингтона Киев может потерять территории, «и тогда этот конфликт превратится в проблему НАТО». Как считает законодатель, среди стран НАТО есть опасения, что после поражения Украины Москва якобы захочет распространить конфликт на другие страны бывшего СССР, что может привести к новой мировой войне с прямым участием войск США.

Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что если президент России Владимир Путин не остановится на Украине, то «вернется за добавкой», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

