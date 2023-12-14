В Сенате США заявили, что НАТО займется конфликтом на Украине в случае поражения Киева

Североатлантический альянс займется конфликтом на Украине, если украинская армия потерпит поражение, сообщил The Washington Post сенатор-демократ Шеррод Браун.

НАТО нарастит военный бюджет до 2,03 млрд евро

По его словам, без поддержки Вашингтона Киев может потерять территории, «и тогда этот конфликт превратится в проблему НАТО». Как считает законодатель, среди стран НАТО есть опасения, что после поражения Украины Москва якобы захочет распространить конфликт на другие страны бывшего СССР, что может привести к новой мировой войне с прямым участием войск США.

Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что если президент России Владимир Путин не остановится на Украине, то «вернется за добавкой», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаНАТО

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