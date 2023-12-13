НАТО нарастит военный бюджет до 2,03 млрд евро
Североатлантический альянс нарастит военный бюджет до 2,03 млрд евро. Об этом сообщило агентство Reuters.
Отмечается, что это на 12% больше, чем в текущем году. В блоке заявляют, что это позволит союзникам позволит решать коллективные проблемы безопасности более эффективно.
Также ожидается увеличение гражданского бюджета НАТО на 18,2% (до 438,1 млн евро).
Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс продолжит помогать Украине, несмотря на политическую позицию Нидерландов, Словакии и Венгрии, чтобы обеспечить безопасность членов НАТО.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru