НАТО нарастит военный бюджет до 2,03 млрд евро

Отмечается, что это на 12% больше, чем в текущем году. В блоке заявляют, что это позволит союзникам позволит решать коллективные проблемы безопасности более эффективно.

Также ожидается увеличение гражданского бюджета НАТО на 18,2% (до 438,1 млн евро).

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс продолжит помогать Украине, несмотря на политическую позицию Нидерландов, Словакии и Венгрии, чтобы обеспечить безопасность членов НАТО.

