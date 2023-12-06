В Сенате США сочли ненужным выступление Зеленского на брифинге

По его словам, другие законодатели не сомневаются в том, что Киеву нужны деньги, но вопрос заключается вообще не в Украине и ее желаниях.

Как отметил сенатор, республиканцы требуют, чтобы помощь Украине и Израилю была увязана с выделением средств на укрепление южной границы США.

Президент Украины Владимир Зеленский неожиданно отменил выступление перед сенаторами США, заявил лидер демократов в Конгрессе Чак Шумер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

