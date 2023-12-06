В Сенате США сочли ненужным выступление Зеленского на брифинге
Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому незачем было выступать по видеосвязи на закрытом брифинге для сенаторов США по вопросу выделения средств на дополнительную помощь Киеву, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского сенатора Митта Ромни.
По его словам, другие законодатели не сомневаются в том, что Киеву нужны деньги, но вопрос заключается вообще не в Украине и ее желаниях.
Как отметил сенатор, республиканцы требуют, чтобы помощь Украине и Израилю была увязана с выделением средств на укрепление южной границы США.
Президент Украины Владимир Зеленский неожиданно отменил выступление перед сенаторами США, заявил лидер демократов в Конгрессе Чак Шумер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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