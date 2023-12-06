Республиканцы сорвали брифинг по запросу Байдена о помощи Украине
Сенаторы от Республиканской партии США покинули совещание по запросу Белого дома о помощи Украине и Израилю, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление члена верхней палаты Конгресса Митта Ромни.
По его словам, они не получили от демократов ответа на свои предложения, а республиканцы ушли с брифинга, потому что «не были готовы обсуждать то, что требуется для заключения сделки».
Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл призвал однопартийцев голосовать против запрошенной офисом Байдена помощи Украине.
До этого президент Украины Владимир Зеленский неожиданно отменил выступление перед сенаторами США, заявил лидер демократов в Конгрессе Чак Шумер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru