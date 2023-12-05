Зеленский отменил выступление перед американскими сенаторами
Президент Украины Владимир Зеленский неожиданно отменил выступление перед сенаторами США, заявил лидер демократов в Конгрессе Чак Шумер.
Политик отметил, что президент Украины отменил выступление в последний момент.
«Что-то произошло в последнюю минуту», - сказал парламентарий.
Зеленский должен был выступить перед сенаторами по видеосвязи. Планировалось, что политик обратится к конгрессменам перед голосованием по выделению новых средств на нужды Украины.
Президент США Джо Байден ранее запросил у Конгресса 100 миллиардов на помощь Украине и Израилю, напоминает «Радиоточка НСН».
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