Зеленский отменил выступление перед американскими сенаторами

Президент Украины Владимир Зеленский неожиданно отменил выступление перед сенаторами США, заявил лидер демократов в Конгрессе Чак Шумер.

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Политик отметил, что президент Украины отменил выступление в последний момент.

«Что-то произошло в последнюю минуту», - сказал парламентарий.

Зеленский должен был выступить перед сенаторами по видеосвязи. Планировалось, что политик обратится к конгрессменам перед голосованием по выделению новых средств на нужды Украины.

Президент США Джо Байден ранее запросил у Конгресса 100 миллиардов на помощь Украине и Израилю, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com / скриншот с видео
ТЕГИ:Конгресс СШАСШАУкраинаВладимир Зеленский

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