Трамп допустил пересмотр членства США в НАТО
1 апреля 202613:50
Участие Соединённых Штатов Америки в НАТО может быть пересмотрено. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
В интервью The Daily Telegraph он указал, что не исключает такой возможности в связи с тем, что Североатлантический альянс не поддержал Вашингтон в операции против Ирана.
«Я всегда знал, что это бумажный тигр», - отметил глава Белого дома, добавив, что никогда не был поклонником НАТО.
Ранее Трамп заявил, что почти уверен в скором достижении соглашения с Ираном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Фермеры просят Минпромторг отменить маркировку их продукции
- Иран заявил, что откроет Ормузский пролив только после компенсаций от США и Израиля
- РСПП: Шестидневка и 12-часовой рабочий день не обсуждаются
- В Сербии заявили, что найденная взрывчатка была произведена в США
- Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом эпидемии COVID-19
- Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей
- МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке
- СМИ: США потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
- Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку на фоне прошедших снегопадов