Американский сенатор проговорил четыре часа, выступая против помощи Украине

Сенат собрался на субботнее заседание, чтобы проработать выделение Украине 60 миллиардов долларов биллем, из которого для повышения шансов на утверждение исключили вопрос о мерах охраны южных американских рубежей и борьбы с нелегальной миграцией. «Пусть кто-то мне скажет, когда Украину приняли 51-м штатом. Я, должно быть, пропустил этот день», — заявил Ли.

Законодатель предупреждал об угрозе втягивания в конфликт с ядерной державой, пагубности наращивания бюджетных расходов, астрономичности сумм, которые уже выделены Вашингтоном Украине, снижающейся популярности такой поддержки, коррумпированности украинских властей, отсутствии в Вашингтоне внятной украинской стратегии.«Не обращайте внимание на то, что мы опосредованно втягиваемся в войну по доверенности со страной, у которой достаточно ядерных вооружений, чтобы много раз подряд нас убить», — отметил сенатор.

Его выступление продолжалось три часа и 56 минут.

Ранее Сенат США не поддержал законопроект о помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

