Американский сенатор проговорил четыре часа, выступая против помощи Украине
Сенатор США Майк Ли проговорил без перерыва около четырех часов с трибуны верхней палаты Конгресса, протестуя против законопроекта о помощи Киева, сообщает РИА Новости.
Сенат собрался на субботнее заседание, чтобы проработать выделение Украине 60 миллиардов долларов биллем, из которого для повышения шансов на утверждение исключили вопрос о мерах охраны южных американских рубежей и борьбы с нелегальной миграцией. «Пусть кто-то мне скажет, когда Украину приняли 51-м штатом. Я, должно быть, пропустил этот день», — заявил Ли.
Законодатель предупреждал об угрозе втягивания в конфликт с ядерной державой, пагубности наращивания бюджетных расходов, астрономичности сумм, которые уже выделены Вашингтоном Украине, снижающейся популярности такой поддержки, коррумпированности украинских властей, отсутствии в Вашингтоне внятной украинской стратегии.«Не обращайте внимание на то, что мы опосредованно втягиваемся в войну по доверенности со страной, у которой достаточно ядерных вооружений, чтобы много раз подряд нас убить», — отметил сенатор.
Его выступление продолжалось три часа и 56 минут.
Ранее Сенат США не поддержал законопроект о помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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