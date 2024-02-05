Трамп раскритиковал законопроект сената США по Украине

Экс-президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social назвал «чудовищным» представленный сенатом страны законопроект для помощи Украине, Израилю и охраны американской границы.

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Согласно документу, на эти цели предлагается выделить 118,28 млрд долларов, большую часть из которых (60,06 млрд долларов) предполагается направить на поддержку Киева.

По мнению Трампа, этот законопроект является «великим подарком демократам и пожеланием смерти Республиканской партии», а поддержать его могут только «дураки или радикальные левые демократы».

«Не будьте глупцами! Нам нужен отдельный законопроект о границах и иммиграции. Он не должен быть привязан к иностранной помощи», - заключил политик.

Ранее Трамп в интервью на телеканале Fox News пообещал, что в случае победы на президентских выборах первым указом закроет границу, после чего начнет массово выдворять из страны миллионы нелегальных мигрантов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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