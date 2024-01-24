В секторе Газа погибли 9 сотрудников агентства ООН

Как минимум девять человек погибли, еще 75 пострадали при попадании снарядов в здание агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в Хан-Юнисе на юге Газы. Об этом сообщил директор агентства Томас Уайт в соцсети X.

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Он отметил, что два танковых снаряда попали в здание, в котором укрывались 800 человек. По словам Уайта, группа БАПОР и всемирной организации здравоохранения пытается добраться до центра.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что американские власти блокируют все усилия ООН остановить кровопролитие в секторе Газа, передает «Радиоточка НСН».

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