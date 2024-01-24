В секторе Газа погибли 9 сотрудников агентства ООН

Он отметил, что два танковых снаряда попали в здание, в котором укрывались 800 человек. По словам Уайта, группа БАПОР и всемирной организации здравоохранения пытается добраться до центра.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что американские власти блокируют все усилия ООН остановить кровопролитие в секторе Газа, передает «Радиоточка НСН».

