Израиль заявил об обнаружении тел 5 заложников в подземном туннеле в Газе

Тела пяти израильских пленных, среди которых трое военных, нашли в подземных туннелях палестинского движения ХАМАС в Газе, сообщает армия Израиля.

СМИ: Израиль предложил ХАМАС недельное перемирие в обмен на 35 заложников

По данным ведомства, военные за последние недели установили контроль над лагерем Джабалия на севере Газы во время боевых действий, в ходе которых ликвидировали «много террористов», а также конфисковано вооружение. Также в рамках операции была найдена «стратегическая сеть туннелей», которая якобы использовалась в качестве штаба ХАМАС на севере анклава.

Ранее стало известно, что израильская армия нанесла удары по лагерю беженцев в секторе Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИзраильСектор Газа

Горячие новости

Все новости

партнеры