Израиль заявил об обнаружении тел 5 заложников в подземном туннеле в Газе

По данным ведомства, военные за последние недели установили контроль над лагерем Джабалия на севере Газы во время боевых действий, в ходе которых ликвидировали «много террористов», а также конфисковано вооружение. Также в рамках операции была найдена «стратегическая сеть туннелей», которая якобы использовалась в качестве штаба ХАМАС на севере анклава.

Ранее стало известно, что израильская армия нанесла удары по лагерю беженцев в секторе Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

