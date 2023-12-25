Израиль заявил об обнаружении тел 5 заложников в подземном туннеле в Газе
Тела пяти израильских пленных, среди которых трое военных, нашли в подземных туннелях палестинского движения ХАМАС в Газе, сообщает армия Израиля.
По данным ведомства, военные за последние недели установили контроль над лагерем Джабалия на севере Газы во время боевых действий, в ходе которых ликвидировали «много террористов», а также конфисковано вооружение. Также в рамках операции была найдена «стратегическая сеть туннелей», которая якобы использовалась в качестве штаба ХАМАС на севере анклава.
Ранее стало известно, что израильская армия нанесла удары по лагерю беженцев в секторе Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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