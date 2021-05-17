В секторе Газа из-за обстрела не работает главная ковид-лаборатория

По данным издания, в секторе Газа крайне низкие темпы вакцинации от COVID-19, большая часть жителей не получили вакцину. Обострение палестино-израильского конфликта продолжается уже более недели. Сообщается о более 200 погибших и 6 тысячах пострадавших в Газе, со стороны Израиля также есть жертвы и пострадавшие.

Накануне в Газе произошло отключение электроснабжения во всех домах после серия взрывов и обстрелов со стороны Израиля. Эскалация конфликта в регионе продолжается уже более недели.

