В секторе Газа из-за обстрела не работает главная ковид-лаборатория

Главная коронавирусная лаборатория в клинике сектора Газа выведена из строя в результате авиаудара со стороны Израиля. Об этом сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на главу управления здравоохранения анклава Юсуфа Абу Риша.

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По данным издания, в секторе Газа крайне низкие темпы вакцинации от COVID-19, большая часть жителей не получили вакцину. Обострение палестино-израильского конфликта продолжается уже более недели. Сообщается о более 200 погибших и 6 тысячах пострадавших в Газе, со стороны Израиля также есть жертвы и пострадавшие.

Накануне в Газе произошло отключение электроснабжения во всех домах после серия взрывов и обстрелов со стороны Израиля. Эскалация конфликта в регионе продолжается уже более недели.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сектор ГазаИзраильПалестинаКонфликт
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