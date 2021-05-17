Названо число погибших с начала конфликта между Палестиной и Израилем

С начала обострения конфликта между Палестиной и Израилем в секторе Газа погибли 218 человек, более 6,5 тысяч получили ранения. Об этом заявил посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль, передает РИА Новости.

Нофаль отметил, что это последние данные. Он добавил, что более 90% погибших и пострадавших – это мирные граждане, свыше 30% среди жертв составляют женщины и дети.

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В свою очередь в Израиле сообщали, что жертвами ракетных ударов со стороны сектора Газа стали десять человек, 50 серьезно пострадали.

Накануне спецпредставители «Ближневосточного квартета» международных посредников провели экстренные консультации по деэскалации ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, передает RT. Совещание прошло в формате телеконференции.

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров ранее в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что элита арабского мира уже давно не считает Израиль главным врагом и вступать в палестино-израильский конфликт не станет.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЖертвыПалестинаИзраиль
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