В СБУ заявили об обмене священников УПЦ на военнослужащих
21 апреля 202319:13
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил об обмене священников УПЦ на военных. Об этом он сообщил агентству «Интерфакс-Украина».
Отмечается, что Украина обменяла двух священников, причем одного из них удалось обменять на 28 военнослужащих ВСУ. Российская сторона пока что воздержалась от комментариев.
Ранее в Харьковской области назвали религиозным террором гонения на УПЦ. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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21 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru