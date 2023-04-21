В СБУ заявили об обмене священников УПЦ на военнослужащих

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил об обмене священников УПЦ на военных. Об этом он сообщил агентству «Интерфакс-Украина».

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Отмечается, что Украина обменяла двух священников, причем одного из них удалось обменять на 28 военнослужащих ВСУ. Российская сторона пока что воздержалась от комментариев.

Ранее в Харьковской области назвали религиозным террором гонения на УПЦ. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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