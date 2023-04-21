В СБУ заявили об обмене священников УПЦ на военнослужащих

Отмечается, что Украина обменяла двух священников, причем одного из них удалось обменять на 28 военнослужащих ВСУ. Российская сторона пока что воздержалась от комментариев.

Ранее в Харьковской области назвали религиозным террором гонения на УПЦ. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

