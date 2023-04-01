СБУ: против 61 священника УПЦ возбудили уголовные дела с 2022 года

Отмечается, что с 2022 года также было проведено более 40 «комплексных контрразведывательных мероприятий». В отношении семи священнослужителей суды вынесли семь приговоров.



В ведомстве добавили, что почти 250 представителям УПЦ запретили въезд на территорию Украины, а еще в отношении 17 священнослужителей ввели санкции.

Ранее митрополит Павел пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому Божьей карой за выселение монахов из обители, передает «Радиоточка НСН».

