СБУ: против 61 священника УПЦ возбудили уголовные дела с 2022 года

С 2022 года в отношении священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) было возбуждено 61 уголовное дело, сообщила служба безопасности Украины (СБУ) в своем официальном Telegram-канале.

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Отмечается, что с 2022 года также было проведено более 40 «комплексных контрразведывательных мероприятий». В отношении семи священнослужителей суды вынесли семь приговоров.

В ведомстве добавили, что почти 250 представителям УПЦ запретили въезд на территорию Украины, а еще в отношении 17 священнослужителей ввели санкции.

Ранее митрополит Павел пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому Божьей карой за выселение монахов из обители, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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