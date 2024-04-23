В Луганске задержали подозреваемого в подготовке покушения на экс-офицера СБУ
Гражданина Украины, принимавшего участие в подготовке покушения на бывшего подполковника Службы безопасности Украины Василия Прозорова в Москве, задержали в Луганске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.
По данным ведомства, украинец 1995 года рождения в 2021 году познакомился в городе Рубежное с агентом СБУ украинкой Хрестиной Ярославой. После начала специальной военной операции женщина уехала в Варшаву. В июне 2023 года по указанию гражданки Украины задержанный осуществил видеонаблюдение за адресом проживания Прозорова для установления места парковки автомобиля экс-офицера СБУ. В апреле 2024-го фигурант перевел курьеру 10 тысяч рублей за доставку в Россию из Литвы средств поражения, замаскированных в косметические средства. Позже их применили при совершении преступления.
«Фигурант сознался в содеянном и сотрудничает со следствием», — указали в ФСБ.
Правоохранители принимают процессуальное решение в отношении задержанного.
Ранее силовики задержали украинского агента, который дистанционно подорвал автомобиль Прозорова, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru